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Diyarbakır'da hain terör saldırısı: 5 köylü şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği 5 sivil vatandaşın şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı da "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da hain terör saldırısı: 5 köylü şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği 5 sivil vatandaşın şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı da "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:39
2009 Okunma
Diyarbakır'da hain terör saldırısı: 5 köylü şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

VALİLİK DUYURDU: 5 ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin ormana, kesime gidenleri taşıyan araca düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TERÖR ÖRGÜTÜ, KALLEŞ VE VAHŞİ YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İBrahim Kalın, alçak saldırıya Twitter hesabından tepki gösterdi:

Kalın'ın mesajı şöyle:

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: VATANDAŞLARIMIZIN HESABINI BU CANİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SORACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Kalleş terör örgütü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın!"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: OPERASYON BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır."

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