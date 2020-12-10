Diyanet'ten yağmur duası çağrısı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde yarın camilerde kılınacak Cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı 'yağmur duası' yapılacağını duyurdu.
Bu haftaki Cuma hutbesini kuraklığa ayıran Diyanet, vatandaşları Cuma namazının ardından yapılacak yağmur duasına katılmaya davet etti.
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.
Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbe şöyle:
*Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.
*Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!
*Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.
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