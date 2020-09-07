Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?

Diyanet'in Avrupa'da önemli bir kentte Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan bürokratlarından F.M.K. ve “Din Hizmetleri Müşaviri” olarak görev yaparken daha sonra merkeze çekilen M.Ş.'nin, soruşturmalar sonucu ihraç edildikleri ortaya çıktı.

Sözcü'deki habere göre Diyanet müfettişlerine ifade veren tanıklardan biri, her 2 bürokratı “Escort” iddiasıyla suçlarken Diyanet üst düzey yetkilisi, “Her 2'si de Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi, ama eskort iddiası doğru değil. F.M.K., idari yetersizlikten ihraç edildi. Önce ihraç edilen M.Ş. ise hakkındaki iddiaları çürüterek mahkeme kararıyla geri döndü” dedi. Diyanet'te, ihbar üzerine başlatılan ve çok gizli şekilde yürütülen soruşturmanın geçen yıl yapıldığı bildirildi. İddialar müfettişlerce soruşturuldu.

Her 2 bürokratla ilintili Diyanet üst düzey yetkilisi, soru üzerine ihraçları doğruladı. Yetkili, “2 isim de soruşturma sonucu, Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiler. Ancak, iddia edilen eskort kızlar konusu doğru değil. İhraç nedeni tamamen idari yetersizlikler. Ama biri zaten mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Hakkındaki iddiaları mahkemede çürüttüğü için de suçlamak doğru değil” diye konuştu.

"ŞAHISLARLA İLGİLİ BİLGİ VEREMEM"

Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz da, “Personelimizle ilgili şikayet üzerine tahkikat yapılır. Tahkikat neticesinde personelle ilgili yaptırım yapılır. Ama şahıslarla ilgili bilgi veremem” açıklaması yaptı.