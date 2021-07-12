Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının Antalya’da bir otelle yaptığı sözleşmenin bağlamından koparılarak Başkanlıkla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği belirtilerek, başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığı vurgulandı.



Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanet’in bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır” ifadeleri kullanıldı.