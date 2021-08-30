Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Mesajda, 30 Ağustos’un 'Hasta Adam' denilerek ölümü beklenen ve tarihe gömülmek istenen Türk milletinin sarsılmaz bir iman ve inançla tek vücut olarak yeniden şahlanışı olduğu belirtilerek, “Bu destan, vatan topraklarımızın asla işgal edilemeyeceğini, asil milletimizin asla esir alınamayacağını, şanlı bayrağımızın asla semalardan indirilemeyeceğini ve gök kubbede yankılanan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden bir manifestodur. Bu toprakların sonsuza dek vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilanıdır” değerlendirmesi yapıldı.

Türk milletinin ezelden beri hür yaşadığı belirtilen mesajda, Türk milleti tarafından, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, vatana ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikenlere müsaade edilmediği aktarıldı.



“Bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz”

Yokluk ve sıkıntılara rağmen 30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihine altın harflerle yazıldığı ifade edilen mesajda şunlar kaydedildi:

“İman, sabır ve kararlılıkla birbirimize kenetlendiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin açık bir göstergesidir. Nitekim bu onurlu mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah’a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur. Mukaddes değerlerimizi koruyan ve yaşatan bir bilinçle her daim milletimizin refahı ve devletimizin bekası için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin en büyük sorumluluğudur.



Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, istiklal ve istikbalimiz için, dinimiz, vatanımız, ezan ve mukaddesatımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”