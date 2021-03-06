Diyanet İşleri Başkanı koronaya yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüse yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş’ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Erbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi. Sözcü’dan Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Erbaş Ankara'da dün 11 şehit için Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine de, bu nedenle katılamadı.



Erbaş'a yakın isim, “Hocamız'ın durumu iyi. Testi pozitif çıktı ama herhangi bir semptomu yok. Evinde dinleniyor” dedi.