Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, “Evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde, iletişim imkanlarıyla anne-babamızın, büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, “Evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde, iletişim imkanlarıyla anne-babamızın, büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım” dedi.

24 Mayıs 2020 Pazar 11:57
2015 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayınladığı mesajla İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayramların kardeşlik duygularımızı pekiştiren, inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahî armağanlar olduğunu belirten Erbaş, “Bizleri, Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminin ardından bayram sevincine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. İslam'ın barış, kardeşlik ve dayanışma çağrısını bizlere ulaştıran Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun. Aziz Kardeşlerim, bayramlar; bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, bize inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahî armağanlardır. İnanç, ibadet ve kültürümüzü huzur atmosferinde mezceden; Müslüman olma ve Müslüman kalma bilincimizi tazeleyen, birlik olma irademizi canlı tutan ve tarih sahnesinde bize süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar; Rabbimizin ‘Müminler, ancak kardeştir' ilahi fermanının en açık şekilde toplumun tüm kesimlerinde tezahür ettiği muazzam bir vahdet sahnesidir” ifadelerini kullandı.

“Mazlumların, gariplerin, muhtaçların, yetimlerin de bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunalım” diyen Erbaş, “Şimdi bir taraftan rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü taşırken diğer taraftan da muhabbet ve kardeşlik iklimi bayrama ulaşmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. İbadet ve iyiliklerle geçirdiğimiz bir ayın kalbimize ve hayatımıza getirdiği huzur ve bereketi yaşıyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı kutlu bir mevsimin bayramını idrak ediyoruz. Biliyoruz ki bayramlar hep beraber yaşandığında hakiki manasını bulmaktadır. Bunun için, evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde de, telefon ve iletişim imkânlarıyla sevdiklerimizle bayramlaşalım. Başta anne-babalarımız olmak üzere büyüklerimizin, akraba ve yakınlarımızın halini-hatırını soralım, gönüllerini alalım. Mazlumların, gariplerin, muhtaçların, yetimlerin de bayram sevincini yaşamalarına katkıda bulunalım. Özellikle evlerimizde çocuklarımızın bayramın heyecanını yaşamalarını sağlayalım. Ahirete irtihal eden sevdiklerimizi dualarla yâd edelim” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram mesajını şu şekilde sonlandırdı:
“Mübarek bir zamanın kutlu atmosferini idrak ettiğimiz bu günlerde önemli bir husus da; Ramazan vesilesiyle yeniden kuşandığımız kulluk şuurunu, ibadet bilincini, sorumluluk duygusunu, merhamet ahlakını, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma gibi bizi biz yapan değerlerimizi aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmektir. Ramazanın bereketini ve bayramın güzelliğini bütün bir hayata taşımaktır. Zira buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Çünkü bugün dünyamız, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan ve milyonlarca insanı derinden etkileyen bir virüsün sebep olduğu sancılı ve sonucu belirsiz bir süreçten geçmektedir. Bu bağlamda küresel boyutta insanlığın bir endişe, umutsuzluk, çaresizlik ve özgüven sarsılması yaşadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bizim gereken tüm tedbirleri alarak azim ve ümitle, sabır ve metanetle, tevekkül ve dua ile mücadeleye devam etmemiz ve insanlığa da bu manada rehberlik etmemiz gerekmektedir. Zira biliyoruz ki, aziz milletimiz, geçmişten günümüze savaş, doğal afet, salgın hastalık ve ekonomik sıkıntılar gibi nice badirelerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla üstesinden gelmiştir. Nitekim bu zorlu süreçte, devletimizin ve milletimizin beraberce ortaya koyduğu takdire şayan tavır da bunu göstermektedir. Önemle ifade etmeliyim ki kadirşinas milletimizin bu asil tutumu, Allah'ın izni ve inayetiyle gelecek güzel günlere dair umudumuzu artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; bu bayramın, Müslümanların ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ'dan niyaz ediyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan videolu bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nda yollar boş kaldı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
Başkent'te bayram namazı
Başkent'te bayram namazı
81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU
81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU
Ramazan Bayramı’nda hangi ibadetler yapılır?
Ramazan Bayramı’nda hangi ibadetler yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
İstanbul'a dolu yağdı! Meteoroloji'den flaş uyarı
İstanbul'a dolu yağdı! Meteoroloji'den flaş uyarı
TEM Otoyolu bu bayram öksüz kaldı
TEM Otoyolu bu bayram öksüz kaldı
“Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi geçti”
“Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi geçti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' paylaşımında Haliç vurgusu
İçişleri Bakanlığından 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında genelge
İçişleri Bakanlığından 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında genelge
Resimli, en güzel ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları
Resimli, en güzel ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları
Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi
Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi
Bayramda nereler açık? Tüm ayrıntılarıyla sokağa çıkma yasağı: Sorular ve cevapları
Bayramda nereler açık? Tüm ayrıntılarıyla sokağa çıkma yasağı: Sorular ve cevapları

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim