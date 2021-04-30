Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.

Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında 100'den fazla ülkede de Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor. Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.