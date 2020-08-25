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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde hasar gören camileri inceledi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gitti. Erbaş, hasar gören Kuran kursu ve camilerde incelemelerde bulundu.
Güncel 25.08.2020, 14:58
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
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