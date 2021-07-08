Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çeşitli Programlara Katılmak Üzere Ordu'daydı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi açılış ve temel atma programlarına katılmak üzere Ordu'ya geldi.



Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ile Kuran Kursu Açıldı



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ile Kuran Kursu’nun açılış programına katıldı.



Gürgentepe İlçesinin Akmescit Mahallesinde 970 metre kare arsa üzerinde 2018 yılında yapımına başlanılan ve içerisinde Müftülük Hizmet Birimi ile 4-6 yaş Kuran Kursu’nun bulunduğu hizmet binasının açılış kurdelesi, Diyanet İşleri B aşkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.



970 metrekare arsa üzerinde kurulan Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binasıında 4-6 Yaş Kuran Kursu’nun yanı sıra, Yetişkinlere Yönelik Kuran Kursu, Çok Amaçlı Salon ve Gençlik Merkezi Bulunuyor.



Ezeltere Kültür Merkezi ve Cemevi Ziyaret Edildi



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gürgentepe İlçesinde Ezeltere Kültür Merkezi ve Cemevi'ne de bir ziyarette bulundu.



Ul ubey İlçe Müftülüğü Temel Atma Töreni



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri daha sonra Ulubey İlçesine hareket ederek, burada İlçe Müftülüğünün Temel Atma Törenine katıldı.



1950’lerde yapılan ilçenin en eski binalarından biri olan mevcut hizmet binasının fiziki yapısı gereği din hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasına imkân ve olanak tanımaması dolayısıyla binanın hemen bitişiğinde bulunan, mülkiyeti cami derneğine âit olan arsada yeni bir hizmet binası inşa edilecek. Bina, konferans salonu 4-6 yaş eğitimi, Kız Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi, Konferans Salonu ve lojmanlardan oluşuyor.



Kabadüz İlçe Müftülüğü Hizmet Binasının Açılış Töreni Gerçekleştirildi



Cami, Kuran Kursu ile Müftülük Hizmet Binalarının açılış programlarına katılmak üzere Ordu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilçe programı kapsamında Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri ile birlikte son durağı Kabadüz İlçesi oldu. Erbad, Kabadüz'de İlçe Müftülüğü Hizmet Binasının Açılış törenine katıldı.



Toplam 571m² arsa üzerine inşa edilen hizmet binası, beş kattan oluşuyor. İçerisinde 4-6 yaş Kur’an Kursu, Gençlere yönelik çok amaçlı spor salonu, kütüphane, eğitim salonu, mescit, mutfak ve ıslak zeminden oluşan Diyanet Gençlik Merkezi, Müftülük İdari Bölümleri ve Lojman bulunuyor.