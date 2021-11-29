Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Bekarlara Tavsiye: Evlenin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bekar gençlere evlenmelerini tavsiye etti. "Evlilikte paylaşmak vardır. Sorumluluğu karşılıklı paylaşırlarsa bu kolaylaşır. Korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum" diyen Erbaş, "Bekarlarımıza tavsiyemizi yapmış olalım. Hatta çocuklarla bu sorumluluğu paylaşmak lazım. Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım" diye konuştu.



"Sabrın en çok lazım olduğu yer ailedir" diyen Erbaş, "Ailede eşler birbirlerine karşı sabırlı olacak, çocuklar kendi aralarında sabırlı olacak, anne baba çocuklarına karşı sabırlı olacak, çocuklar anne babalarına karşı sabırlı olacak. Ailenin sağlıklı bir şekilde yürümesinin en önemli ilaçlarından birisi sabırdır" ifadelerini kullandı.

Türk Gençleri Evlenmek İstemiyor mu, Evlenemiyor mu?

Ali Erbaş'ın evlenmelerini tavsiye ettiği Türk gençlerinin yüzde 20'den fazlası ne istihdamda ne de eğitimde yer alıyor. İstihdam edilen gençlerin aldıkları ücretler ise çoğunlukla asgari ücret civarında dolaşıyor. Ne istihdamda ne de eğitimde yer alan gençlerin fazlalığı nedeniyle Türkiye'de "ev genci" kavramı ortaya çıktı.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) rakamlarına göre, örgüte üye 36 ülke içerisinde en yüksek oranda ev genci barındıran ülke Türkiye. OECD verilerine göre 20-24 yaş arası Türk gençlerinin yüzde 33,3'ü ne eğitimde ne de istihdamda yer almıyor.