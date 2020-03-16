Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
84414
ALTIN
309.898
DOLAR
6.4913
STERLİN
7.8514
EURO
7.1294

Diyanet camileri cemaatle namaza kapattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararları kapsamında vakit namazları ve Cuma namazlarının cemaatle kılınmaması gerektiği çağrısı yaptı.

Diyanet camileri cemaatle namaza kapattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararları kapsamında vakit namazları ve Cuma namazlarının cemaatle kılınmaması gerektiği çağrısı yaptı.

16 Mart 2020 Pazartesi 16:05
23 Okunma
Diyanet camileri cemaatle namaza kapattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı.

Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu. 

İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.
Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez."

"CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLECEK"

"Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır."

Son Güncelleme: 17.03.2020 12:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz bölgesi mart ortasında beyaza büründü
Karadeniz bölgesi mart ortasında beyaza büründü
47 kişiden biri de o: Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı
47 kişiden biri de o: Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelesi takdir topluyor

banner363

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim