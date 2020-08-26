Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan anlamlı mesaj

Erbaş, "#MalazgirtZaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve #BüyükTaarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun." notuyla paylaşım yaptı.

#MalazgirtZaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve #BüyükTaarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 26, 2020