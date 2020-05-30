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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz" dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:49
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Ayasofya'da her Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan'ın beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Avrupa'da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir. Covid-19 salgınını bahane ederek Batı Trakya'da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabaları hala hafızalarda tazedir.

Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine, ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye'nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları'na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır.

Ayasofya, Türkiye'nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan'ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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