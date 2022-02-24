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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması: "Gerekli destek ve yönlendirme sağlanacak"
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını bildirdi.
Güncel 24.02.2022, 09:22
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını bildirdi.