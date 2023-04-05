Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Saldırılar kabul edilemez'

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele alıdk. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini ifade ederek, “Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya bu yönde adımlarını atmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemesi, onaylaması aslında açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir.

'SOMUT ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR'

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin terör örgütü PKK için ciddi kaynak oluşturulduğunu belirterek, “İsveç'in terörle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor.

(ABD Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi)

Seçim döneminde büyükelçinin bir aday ile görüşmesi doğru değildir.