Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

"Hazırlıklarımız tamamlandı"

Çavuşoğlu, bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduklarını kaydederek, "Büyükelçiliğimize ve Konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu an da topluyoruz, değerlendiriyoruz. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz, dönmek ya da kalmak isteyen vatandaşlarımız, çünkü bazıları kalmak istiyor biraz önce söylemiştim, bize hem büyükelçiliğimiz hem de konsolosluk çağrı merkezimiz ki 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, buradan bize ulaşabilirler, temas edebilirler. Bizim ayrıca bundan sonraki süreçte yapacağımız duyuruları da takip etsinler. Tüm ihtimallere karşı, tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim" ifadelerini kullandı.