Dış mekan dekorasyonunda altın kurallar

Uzun yıllar aynı şıklık ve konfor için dış ortama dayanıklı ürünler tercih edin

Öncelikle bahçe mobilyası seçerken dış ortam koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün seçildiğinden emin olunması gerekiyor. Bahçe mobilyalarının kısa sürede deformasyona uğramaması, uzun yıllar boyunca formunu ve fonksiyonelliğini kaybetmeden kullanılabilmesi için seçilen mobilyaları oluşturan bütün materyallerin özel olarak dış mekân için tasarlanmış dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilmesi ve her türlü hava koşullarına uygun olması büyük önem taşıyor.

Gerçek teak ağacı tercih etmeye özen gösterin

Doğadaki en sert ağaçlardan biri olan ve içeriğinde doğal olarak bulunan yağıyla birlikte en zorlu hava şartlarında bile yıpranmayan teak ağacı, bahçe mobilyaları için biçilmiş kaftan… Çoğunlukla Endonezya’da üretilen teak ağacından imal edilmiş bahçe mobilyaları seçiminde bu ürünlerin devlet lisanslı ormanlardan kesildiğinden ve gerçek A kalite ağaçların kullanıldığından emin olunması gerekli. Doğada nadir bulunan ve değerli bir ağaç olan teak ağacından yapılan bir bahçe mobilyası ürünü seçerken aynı zamanda üründe kullanılan ağacın yaşı ve mobilyanın yapım şekli de dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında. Uygun fırınlama yöntemleriyle kurutulan ve doğru makinalarla işlenen teak ağacı, en kaliteli bahçe mobilyalarına hayat verirken çok uzun yıllar yıpranma olmadan kullanılabiliyor. Açık havada doğal bir görünüm elde etmek isteyen bahçe tutkunları da tercihlerini teak ağacından yana kullanıyor.

Yüksek kalite ve işçilik önceliğiniz olsun

Zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterebilen ve bakımı oldukça kolay olan sentetik rattan ve bambu malzemeden üretilen bir bahçe mobilyası tercih edilirken malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru işlendiğinden emin olunmalı. Örgü detayları oluşturulurken uç bitimlerinin iyi gizlenmiş olması ve örgülerin gergin ve düzgün bir yapıda tamamlandırılmış olması önem taşıyor. Dört mevsim kullanılabilen, yüksek esnekliğe sahip ve gerilmeye karşı dayanıklı sentetik rattan ve bambu mobilyalar, su ve yumuşak bir fırça ile silinmek suretiyle rahatlıkla temizlenebilir özelliğiyle de tercih sebebi.

Hafif bahçe mobilyaları için tercihininizi alüminyumdan yana kullanın

Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı olan ve okside olmadığı için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen alüminyum bahçe mobilyası, hafif ve bakımının kolay olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Dış mekanlara uyum gösteren ve leke tutmayan yapısıyla da öne çıkan alüminyum malzeme, sabunlu bir bezle silinip durulanmasının yeterli oluşu ile kolay bir bakım imkanı da sunuyor.

Konforunuzdan ve sağlığınızdan ödün vermeyin

Bahçe mobilyasının konforlu olması sağlık açısından da çok önemli. Seçilen mobilyanın bel, sırt ve kas ağrılarına neden olmayacak nitelikte olması gerekiyor. Ayrıca bahçe mobilyalarında kullanılan minderlerin çok sert olmaması, mobilya ile uyum sağlamış olması ve terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış olması da dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Bahçenizin dekorasyonuna ve tarzınıza uygun konseptte mobilyalar için kumaşın rengini ve minderin sertliğini kendinizin belirleyebileceği markaları tercih edebilirsiniz.

Bahçenizi doğru ölçüde mobilyalarla dekore edin

Eğer büyük bir alanınız yoksa mobilya tercihinizi yaparken ölçülerine dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük bir alana sahipseniz tercihinizi işlevsel mobilyalardan, zarif tasarımlardan ve açık renkli ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Böylelikle daha ferah bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer büyük bir alana sahipseniz geniş yer kaplayan mobilyaları rahatlıkla seçebilirsiniz.