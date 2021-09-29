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Dink davasında flaş gelişme!

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartları oluştuğu gerekçesiyle mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Güncel 29.09.2021, 11:02
Dink davasında flaş gelişme!

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklara ilişkin davada, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartları oluştuğu gerekçesiyle mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Zekeriya Öz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartları oluştuğunu ve bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konulduğunu kaydetti.

Ekrem Dumanlı

Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların, mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Aynı dava kapsamında, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılmalarına ve kaçak sayılan sanıkların menkul ve gayri menkullerine el konulmasına karar verilmişti.

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