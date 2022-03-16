Dijital Reklamların Yüzde 30’u Ses Kayıtlarına Göre Belirleniyor!

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan'ın konu ile ilgili değerlendirmesinde, kimi zaman Google veya sosyal mecralarda yaptığınız aramalar, beğeniler veya arkadaşlarımızın beğenileri ve takipçileri reklamların kaynağını oluşturabiliyor dedi. Dijital reklamların sadece yüzde 30’nun tesadüf olarak karşımıza çıktığının altını çizen Kaplan, reklamların yüzde 40’ı kişinin hareketlerine göre belirlenirken iken yüzde 30’u da kullanılan ses kayıtlarına göre kullanıcılar kategorize edildiğini söyledi.

Dijital pazarlamanın en önemli avantajlarından biri olan doğrudan hedef kitleye ulaşma, kullanılan akıllı cihazlar aracılığıyla markaların ulaşacağı kişileri birçok kritere kategorilere ayırıyor. Dünyanın önde gelen şirketleri hedefleme teknolojilerini genişletirken, dijital pazarlama sektörünün gelişmesi adına da yatırımlar devam ediyor.

Sohbet uygulamalarından gönderdiğiniz ses kayıtlarından Google’da yapılan aramalara kadar yapılan her hareketi sistemin algılayarak dijital reklamları çıkardığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Ücretsiz kullanılan her uygulamada kişisel veriler mutlaka ikinci kişiler ile paylaşılıyor. Eğer bu durumdan rahatsız olunuyorsa uygulamaların ayarlar bölümden mikrofon ve kameranın kapatılması gerekir. Aynı zamanda Google asistan ve Siri gibi kullanılan uygulamaların açık olması tüm verilerin elde edilmesini kolaylaştırıyor. Gelişmiş algoritmalara sahip bu uygulamalar sayesinde elde edilen bu veriler işlenir ve kullanıcılar belirli ilgi alanlarına göre kategori sınıflarına aktarılır” dedi..