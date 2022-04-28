Dijital Reklam Yatırımları Yüzde 151 Arttı

Pandemi sürecinde tüketicilerin medya tüketim alışkanlıklarının değişmesi beraberinde tüketim kanallarının da değişmesine ve dijitalleşmesine sebep oldu. Özellikle günlük yaşamda değişen tüketici davranışları karşısında markaların yatırımları da buna göre şekillendi.

IAB Türkiye adına Deloitte’un hazırladığı 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, toplam dijital medya yatırımları 18 milyar 867 milyon liraya ulaştı. Programatik satın alma yüzde 77 ile istikrarlı yapısını sürdürürken, yatırımların yüzde 73’ü ile mobil platformlar hedeflendi. Özellikle yeni nesil tüketicilerin gösterdiği ilgi ile birlikte video reklam kampanyalarının artmasıyla video yatırımları yaklaşık 3 katına çıkarken gösterim ve tıklama bazlı içeriklerinde ise ortalama 2,5 katına çıkarak hızla büyümeye devam etti.

2021 yılında dijital reklamı en yoğun kullanan sektörlerin başında perakendenin geldiğine dikkat çeken RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “Kasım ayında yaşanan indirim döneminin pazaryerleri ve markaların harcamaları ile hacmin büyüdüğünü gözlemledik. Markaların pazaryerleri ile ortak reklamları da 2021’de hızlı büyüyen bir alan oldu. Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise e-ticaret üzerinden büyümeye devam eden dijital medya yatırımlarında ev aletleri, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerin reklam erişimlerinde artış görülmesi oldu. RTB House olarak bu dönemde markaların full funnel ihtiyaçlarını karşılayacak kampanya kurguları ile alışveriş dönemini bekleyen hedef kitleye ulaşmalarına yardımcı olduk” dedi. Tunçer’in verdiği bilgilere göre, 2021 yılını yüzde 300 büyüme ile kapatan RTB House, toplam dijital medya yatırımlarından yaklaşık 2 katı daha fazla büyüme elde ederek sektör ortalamasını geride bıraktı.

e-Ticaret sektöründe internete girenlerin yüzde 97’sine ulaşıldı

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında e-ticaret sitelerini 57 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret ederken, her 100 kişiden 97’sine reklamlar ulaştırıldı. Tüketici davranışlarının değişmesiyle birlikte internette günde 6 saat 54 dakika, müzik servislerinde 3 saat 24 dakika, sosyal medyada 2 saat 25 dakika, televizyonda ise 1 saat 31 dakika geçirmeye başladık. Bu da arama motorlarında bir önceki yıla oranla ortalama 2 katı artış elde edilmesini sağladı.

Dijital reklamlarla kişi bazında en çok erişime ulaşan endüstriler şöyle sıralandı:

-Ticaret

-Medya ve eğlence

-Finans

-Ev Aletleri ile Mobilya ve Dekorasyon

-Telekomünikasyon

-Giyim

-Otomotiv

-Seyahat ve Turizm

-Teknoloji

Tüm bu sektörlerde fark yaratan, tamamen derin öğrenme algoritmalarından yararlanan RTB House, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için sinir ağlarına benzer bir teknoloji kullanıyor. Böylece reklam verenler, çerezsiz gelecekte de başarılı olmanın yollarını şimdiden keşfediyor. Daha fazla bilgi için www.rtbhouse.com adresini kullanabilirsiniz.