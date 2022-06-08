Dijital Göçebelik Yaygınlaşıyor

Koronavirüs ile birlikte fiziksel dünyadan dijital hayata göç ettik ve etmeye de devam ettiğimiz için bu durumu şimdilik sevmişiz gibi duruyor.

Road Global'in kurucusu Bashak İlhan

Artık günlük hayatımızı bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan sürdürmemiz pek mümkün gözükmüyor. Bu denli büyük bir değişim ve gelişim beraberinde yeni kavramların da ortaya çıkmasına neden oldu. ABD'de faaliyet gösteren e-ticaret ajansı Road Global'in kurucusu Bashak İlhan, dijital göçebeliği yeni dünyanın dip dalgası olarak tanımlarken bazı çarpıcı verileri de paylaştı: “Dijital göçebelerin sayısı tüm dünyada neredeyse 35 milyon oldu. Eğer dijital göçebeler bir ülke olsaydı, nüfus büyüklüğüne göre dünya genelinde 41. sırada olup Kanada ve Fas'tan hemen sonra yer alırdı. Artık 28 ülke, altı ay veya daha fazla geçerliliği olan dijital göçebe dostu vizeler vermeye başladı.”

“Dijital göçebelerin %49'u kadın, %51'i erkek. ABD, Portekiz, Almanya ve Brezilya olmak üzere dört ülkede yoğunlar. Bu ülkelerin toplamı dünya genelinin yarısını oluşturuyor. %47’si henüz 30'lu yaşlarında. En yaşlısı ise 72 yaşında. Dijital göçebelerin %37'si yüksek lisans derecesine sahip.”

“Dijital göçebelerin çoğu kendi işlerini yapıyor. %17'si ise şirketler tarafından istihdam ediliyor. %23'ü başka bir yere kıyasla evlerinde ya da konaklama yerlerinde çalışmayı tercih ediyor. Aralarındaki en yaygın meslekler pazarlama, bilgi teknolojileri, tasarım, yazarlık ve e-ticaret. Ekonomiye kattıkları değer ise yaklaşık 787 milyar dolar…”

“Dijital göçebelerin aylık ortalama kazançları 1.875 dolar, bu da yıllık 22.500 dolar ediyor. Yaşam kararları özgürlük üzerine kurulu ve baktıkları iki ana faktör; yaşam maliyeti ile hızlı ve erişilebilir internet.”

Dijital göçebeler FREELANDERS ile iletişimde

Dijital göçebelerin en çok zorlandıkları konu ise birbirlerine ulaşma. Bu konuda Bashak Ilhan’ın Amerika’da kurduğu farklı bir proje de bulunuyor. Bir online ülke statüsünde olan FREELANDERS Platformu, dünyadaki dijital göçebeleri bir arada tutan bir uygulama olma özelliği taşıyor.

Ilhan FREELANDERS ile ilgili de şu bilgileri veriyor: “Teknolojiyi hayat kurtarmak ve özgürlük için kullanan, dünyayı gezen, gezerken iyi işlere imza atan, eğitimli, kültürlü dijital göçebeler FREELANDERS uygulamasında buluşuyor. Burası bizim yeni dünyamız. Çalışırken iş ortaklığı yapabileceğimiz kişileri de buradan buluyoruz, öğle molamızda yüzebileceğimiz nehir önerilerini de paylaşıyoruz, hatta bulunduğumuz yerlerde tanışıp güneşi beraber batırmak için de yine burada bir araya geliyoruz.”