Dijital çağda liderliğe yeni bir bakış getiren Dijital Lider kitabı yayınlandı

Dijital teknolojiler sadece yeni sosyal ağlar oluşturmakla kalmadı, çalışma kültürünün işleyiş biçimini de önemli derecede değiştirdi. Bugünün dünyasında bu yeni dijital kültürde başarılı olan liderlerin büyük kısmı, paradigma dönüşümünü gerçekleştirip dijital çağın gerekliliğini yerine getiriyor. Gerçek paradigma dönüşümü bir organizasyonun her seviyesinde ayrıntılı bir süreç gerektiriyor. Bu sürecin en önemli parçalarından biri olan yöneticilerin ise dijital liderliğe keskin bir geçiş yapmaları gerekiyor.

Oğuzhan Saruhan, Dr. Soner Canko ve Umut Ersoy tarafından kaleme alınan kitapta bir yöneticinin dijital lidere dönüşüm yolculuğu konu ediliyor. Aynı zamanda iş dünyasında başarılı olmuş birçok önemli dijital liderin görüşlerine de bu kitapta yer veriliyor.