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DHBT ne zaman? Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen, e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, YÖKDİL/2, Sayıştay, 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği ve 2020-DHBT sınavlarına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. Ertelenen sınavların yeniden tarihlerini belirleyen ÖSYM sınavlara ilişkin güncel takvimi paylaştı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına ilişkin tarih de güncellendi. Peki, Ertelenen DHBT ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama...

Güncel 18.01.2021, 18:53
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DHBT ne zaman? Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

ÖSYM tarafından ertelenen e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, YÖKDİL/2, Sayıştay, 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği ve 2020-DHBT sınavlarına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların yeni tarihlerini paylaştı. DHBT olarak bilinen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına ilişkin yeni tarih de belli oldu. Peki, Ertelenen DHBT  sınavı ne zaman? Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte DHBT sınavı tarihi...

Koronavirüs nedeniyle ertelenen DHBT sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir." 

ERTELENEN DHBT NE ZAMAN? DHBT SINAV TARİHİ 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Ertelenen DHBT sınavı 11 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek. 

İŞTE ERTELENEN SINAVLARA İLİŞKİN TAKVİM 

Sınav Adı

Sınav Tarihi

e-YDS 2020/13 (İngilizce)

20 Şubat 2021

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)

20 Şubat 2021

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2)

21 Şubat 2021

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS)

27 Şubat 2021

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2)

28 Şubat 2021

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı)

6-7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS)

7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği)

7 Mart 2021

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT)

11 Nisan 2021
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