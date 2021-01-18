DHBT ne zaman? Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

ÖSYM tarafından ertelenen e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, YÖKDİL/2, Sayıştay, 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği ve 2020-DHBT sınavlarına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların yeni tarihlerini paylaştı. DHBT olarak bilinen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına ilişkin yeni tarih de belli oldu. Peki, Ertelenen DHBT sınavı ne zaman? Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman? İşte DHBT sınavı tarihi...

Koronavirüs nedeniyle ertelenen DHBT sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir."

ERTELENEN DHBT NE ZAMAN? DHBT SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Ertelenen DHBT sınavı 11 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek.

İŞTE ERTELENEN SINAVLARA İLİŞKİN TAKVİM