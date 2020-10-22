Devremülk Mağdurları İçin Cayma Süresi 1 Yıla Kadar Uzayabiliyor

Hem mülkiyet hakkı vermesi hem de daha makul fiyatlara tatil imkânı tanıyor olması bakımından devremülk almak son yıllarda cazip bir tercih haline geldi. Ancak devremülk alanlar kimi zaman bundan mağdur olabiliyor kimi zamansa aldığına pişman olabiliyor. ‘Bedava tatil’ mesajı veya telefonu ile temas kurulan vatandaşlar, hayal ettikleri devre mülklere kavuşamadığı gibi sözleşmeyi iptal etmek istediklerinde de pek çok zorlukla karşılaşıyor. Artan mağduriyetlerle mücadele etmek için vatandaşların sahip oldukları haklardan haberdar olması gerektiğini belirten Av. Mustafa Mıhcı belirli hallerde devremülk iptali ve ödenen miktarın iadesinin mümkün olduğunu aktardı ve devremülk mağdurlarının yapması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Devremülk mağdurları 14 gün içinde sözleşmeden cayabilir

Devremülk satıcılarının, müşterilere ücretsiz yemek, konaklama ve gezi gibi imkanlar sunup ardından agresif satış yöntemleri ile emrivaki bir şekilde devremülk sattıklarını belirten Av. Mustafa Mıhcı satıştan itibaren 14 gün içerisinde alıcıların herhangi bir ceza bedeli ödemeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayabileceğini açıkladı: “ Bu iptal işlemi usulüne uygun yapılmazsa geçersiz olur. Bununla birlikte bu 14 günlük süre içerisinde yapılan bütün ödemelerin iade edilmesi de zorunludur. Bu koruma hükümlerinin genel olarak devremülk şirketlerinin agresif satış yöntemlerinden kaynaklanıyor. Devremülk alan kişilerin eve döndükten sonra bundan pişman olarak iptal etmek istiyor. Bu hükümler sayesinde devremülk alımından vazgeçmek isteyen kişi 14 gün içinde sözleşmeden cayarak gerekli iptal ve iadeleri sağlayabilir.”

14 gün geçmiş olsa bile bazı hallerde sözleşmeden dönülebilir

Özellikle 14 günlük cayma süresinin geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Av. Mustafa Mıhcı ayrıca şunları ekledi: “Süre geçirilmiş olsa bile kişinin bazı hakları vardır. Örneğin devremülk alan kişiye cayma hakkı, gereği gibi bildirilmemişse bu süre 14 günden sonra +1 yıl uzayacaktır. Bunun haricinde devremülk şirketi devremülkle ilgili taahhütlerini yerine getirmemişse, örneğin inşaatı süresinde tamamlamamış, vaadettiği sosyal tesisleri gerektiği gibi yapmamışsa, gene bu 1 yıllık süreden sonra da somut olayın şartlarına göre sözleşmeden dönmek ve ödenen bedelin iadesini almak mümkündür. Bunlar tamamen somut olaydaki ihlallere bağlıdır. Ayrıca Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlarda çeşitli imkanlar da yer alıyor. Kişilere ön bilgilendirme formunun verilme anı, bedava tatil kazandınız gibi reklamlarla tanıtım yaparak satış yapılmış olması, ön ödemeli yapılan sözleşmelerde henüz devir yapılmamış olması gibi bir çok halde çeşitli iptal imkanları mevcut. Somut olayda satıcı firmaların bir çok kanun ihlaline denk gelinebiliyor. Tüm bu hallerde alıcının bir avukata danışarak tüm haklarını öğrenmesinde fayda var” dedi.

Süreci Takip Etmek Önemli

Genellikle devremülk iptalinden sonra başlangıçta peşin ödenen bedelin peşine düşmek istemeyen vatandaşların olduğunu belirten Avukat Mustafa Mıhcı, bunun yanlış olduğunu belirtip, “İptalden sonra 14 gün içinde devremülk firması peşin ödenen tutaru ödemekle yükümlüdür. Devremülk firmaları bu işin kurdu ve müşteri profilini çok iyi tanıyor. Bu nedenle devremülk mağdurlarının süreci iyi yönetebilmek ve hak kaybına uğramamak adına hukuki yardım almaları çok önemli.” şeklinde konuştu.