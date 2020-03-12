Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95342
ALTIN
324.015
DOLAR
6.2611
STERLİN
7.9255
EURO
7.0293

Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Beştepe'de bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıda Türkiye'yi iki gündür tedirgin eden koronavirüs salgını masaya yatırılacak.

Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Beştepe'de bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıda Türkiye'yi iki gündür tedirgin eden koronavirüs salgını masaya yatırılacak.

12 Mart 2020 Perşembe 16:33
6 Okunma
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulu ile birlikte koronavirüs toplantısı yapılıyor. Toplantıda koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere Beştepe'de bakanlarla bir araya geldi.

EĞİTİME ARA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

İşte toplantıdan gelen ilk kareler:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu
Sağlık Bakanı Koca: İki ay direnelim, hayat normale dönecek
Sağlık Bakanı Koca: İki ay direnelim, hayat normale dönecek

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim