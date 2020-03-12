Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulu ile birlikte koronavirüs toplantısı yapılıyor. Toplantıda koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere Beştepe'de bakanlarla bir araya geldi.

EĞİTİME ARA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

İşte toplantıdan gelen ilk kareler: