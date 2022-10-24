Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 157 sürekli işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak.

DEVLET SU İŞLERİ 157 İŞÇİ ALIMI 2022

Resmi Gazete'de kurumun yayımlanan duyurusuna göre, sürekli işçi alımına ilişkin talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık kamu iş ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün boyunca orada kalacak. Alıma ilişkin detaylar ilanda belirtilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri işçi alımı için başvurular 24 Ekim 2022'de başladı ve son başvuru tarihi ise 29 Ekim 2022.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR il müdürlükleri veya kurumun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 157 sürekli işçi alımı için adaylarda aranılan genel şartlar ise şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Alım yapılacak meslekte ilgili sertifkaya ve bilgiye sahip olmak.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI HANGİ GÖREVLERDE YAPILACAK?

DSİ Genel Müdürlüğü, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek. Aralarında usta, sondaj işçisi, kompresör operatörünün de bulunduğu 18 farklı alanda istihdam edilecek sürekli işçi alımı gerçekleşecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Operatör 17

Şoför (Ağır vasıta) 5

Bakımcı Yağcı 9

Ambar İşçisi

Usta 59

Akaryakıtçı

Sondaj işçisi 39

Kompresör Operatörü 19

Vinç operatörü 1

Laborant

Laborant Yardımcısı 2

Topoğraf 1

Hidrolog 2

Aşçı

Aşçı Yardımcısı

Teknisyen 3

Bekçi