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Devlet memurları için zam ve tazminat kararı

Memurların zam ve tazminat kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanacağı belirtildi. Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Güncel 04.09.2020, 10:04
2005
Devlet memurları için zam ve tazminat kararı


Kararda zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Karar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı devlet memurlarının zam ve tazimantalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca devlet memurlarına İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Mali Sorumluluk Zammı ve Temininde Güçlük Zammı olmak üzere farklı oranlarda "zamlar", ayrıca hizmet sınıflarına mahsus olarak Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Tazminatı, Denetim Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı olarak bir takım "Tazminatlar" her ay aylıkları ile birlikte devlet memurlarına ödeniyor.

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giriyor. 2006 yılından bu yana yürürlükte olan zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında bir dizi düzenlemeler yapılmış olsa da, büyük bir çoğunlukla alınan kararlarda bir önceki yıl uygulanan oranlar üzerinden aylıkların hesaplanmasına devam ediliyor. Zam ve tazminat kararnamesi, iki değişiklikle, bugün Resmi Gazetede yayımlandı. 

kararda şöyle denildi: Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur. Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (dd) sırasında yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" şeklinde,

değiştirilmiştir.

Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,yetkilidir." Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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