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Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güncel 29.10.2020, 13:35
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Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye davam edeceğiz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye davam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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