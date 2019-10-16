Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
94137
ALTIN
281.566
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.5572
EURO
6.4975

Devlet Bahçeli: "Sakalda hikmet varmış"

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında MHP Genel Merkezi'ne geldiğinde sakalıyla herkesi şaşırtan Devlet Bahçeli, kendine has üslubuyla "Bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

Devlet Bahçeli: "Sakalda hikmet varmış"

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında MHP Genel Merkezi'ne geldiğinde sakalıyla herkesi şaşırtan Devlet Bahçeli, kendine has üslubuyla "Bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:28
1253 Okunma
Devlet Bahçeli: "Sakalda hikmet varmış"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle önce Ankara'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü.

Bu süreçte 71 yaşındaki siyasetçi hakkında 'öldü' iddiaları çıksa da MHP, bu iddiaları yalanladı.

BAHÇELİ İLK KEZ SAKAL BIRAKTI

Devlet Bahçeli, 22 günlük tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'nde pazartesi günü mesaisine başladı.

Burada partilileri selamlayan Bahçeli'nin, sakal bıraktığı objektiflere yansıdı.

Takım elbiselerinin şıklığı ve tıraşlı olması konusunda her zaman kendine dikkat eden MHP Genel Başkanı'nın bu görüntüsü, herkesi şaşırttı.

Devlet Bahçeli, sakalı hakkında konuştu

"SAKAL DA HİKMET VARMIŞ"

Bayburt ve Erzincan gezilerinde hastalandığını ifade eden Devlet Bahçeli, Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre sakalıyla ilgili de "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar." dedi.

Bahçeli, sakalı olan MHP'nin üst düzey yöneticilerinden Yaşar Yıldırım'la fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk askeri milli sporculara Tel Abyad'dan selam yolladı
Türk askeri milli sporculara Tel Abyad'dan selam yolladı
Türk Konseyi'nden Türkiye'ye destek bildirisi!
Türk Konseyi'nden Türkiye'ye destek bildirisi!
Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar
Trump'tan Türkiye'ye ekonomik tehdit ve suçlamalar

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim