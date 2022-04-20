Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar sofrasında bir araya geldi.

Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller ise kamuoyunun dikkatini çekmişti.

MHP Lideri Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

ESMAÜL HÜSNA'YI TEMSİL EDİYOR



İftar sonrasına konulan güllerin adetinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı. (yenişafak)