DEV PROJEDE GERİ SAYIM

YUSUFELİ- DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Yusufeli Barajında gövde yüksekliği 244 metreye yükselirken; dökülen gövde beton miktarı 3.722.000 metreküp seviyesine ulaşıldı. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, santral binasının yapımı da sürüyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 55’e ulaştığı santral binasında, dev jeneratörler monte edilmeye başlandı.

Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajıdır.

Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’dır.

Yusufeli Barajı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor.

4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek