Derya Baykal'dan yürek burkan paylaşım!

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi.

Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… #ferhanşensoy" ifadelerini kullandı.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy,1988 yılında evlenmiş 2004 yılında boşanmışlardı. Ünlü çiftin Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı var.