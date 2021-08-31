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Derya Baykal'dan yürek burkan paylaşım!
2 aydır hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından ilk paylaşım ilk eşi Derya Baykal'dan geldi.
Güncel 31.08.2021, 10:40
Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi.
Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… #ferhanşensoy" ifadelerini kullandı.
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy,1988 yılında evlenmiş 2004 yılında boşanmışlardı. Ünlü çiftin Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı var.