DERSİAD'dan sert tepki: 'Bu mandacı zihniyete de açıkça rest çekiyoruz'
104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine tepkiler sürüyor. Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu erdemli işadamlarını yetiştirmek, üyelerini en doğru hedefe ulaştırma gayreti içinde olmak, ticari ve etik değerleri muhafaza edip, bu kazanımları gelecek kuşaklara kesintisiz aktarmak, insan haklarına saygılı, inançlı, azimli, kararlı, çevreye duyarlı, adaletli, tutarlı, dürüst, emin, fedakâr ve vefakâr işadamlarını bir araya getirmek amacıyla faaliyetlerine devam eden DERSİAD, yayımladığı mesajla darbe imalı bildiriyi kınadı.
İşte o açıklama
103 emekli ve muhtemelen akli melekeleri zayıflamış amiral tarafından yayınlanan hukuk ve demokrasi dışı sözlerine karşı kendilerini kınamaktan öte uyarıyoruz! Yıllarca ülkeye ve devlete çöreklenmiş bu zihniyetin ne kadar hastalıklı bir ruh haline sahip olduğunu da görmüş oluyoruz.
Açık ve net bir şekilde ifade ederiz ki; 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında nasıl hukukun üstünlüğü, devletin varlığı ve milletin bölünmez bütünlüğü için darbeye geçit vermemiş ve Devletimize, milletimize sahip çıkmış isek ileride de darbecilerin ve cunta zihniyetinin karşısında dimdik duracağız.
Hiç bir kişi, örgüt veya örgütlü topluluk, hele hele zihin dünyası zehirlenmiş gruplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun demokratik seçimlerle yönetime gelen siyasi iradesi olan milli iradeye aba altından sopa gösteremez ve dahi hiçbir surette tehdit edemez.
Antidemokratik tüm kokuşmuş uygulamaların karşısında olacağımızı, dahili ve harici tüm saldırılara karşı Devletimizi ve milletimizi müdafaa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Bu mandacı zihniyete de açıkça rest çekiyoruz.