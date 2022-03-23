"Dershaneye gidiyorum" diye evden çıkan 17 yaşındaki genç kız hastane çatısından atlayarak intihar etti.

Akşam saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesinde 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine

"Dershaneye gidiyorum"

diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.’nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.(haberler.com)