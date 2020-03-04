Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
112777
ALTIN
322.289
DOLAR
6.0909
STERLİN
7.8052
EURO
6.7699

Der Spiegel yazarı: AB, İdlib'de Erdoğan'ı desteklemeli

Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapısını açması büyük bir deprem etkisi yarattı. Avrupa'da panik havasına yol açan bu durum ülke gazete ve dergilerinde de zorunlu gündem maddesi haline dönüştü. Bu bağlamda Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, dergi yazısında “Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir" dedi.

Der Spiegel yazarı: AB, İdlib'de Erdoğan'ı desteklemeli

Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapısını açması büyük bir deprem etkisi yarattı. Avrupa'da panik havasına yol açan bu durum ülke gazete ve dergilerinde de zorunlu gündem maddesi haline dönüştü. Bu bağlamda Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, dergi yazısında “Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir" dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:40
9 Okunma
Der Spiegel yazarı: AB, İdlib'de Erdoğan'ı desteklemeli

Almanya'nın en çok satan haftalık dergisi Der Spiegel'in online sitesi yazarlarından Maximilian Popp "Avrupalılar neden İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek zorundalar" adlı köşe yazısında AB'nin Suriye ve mülteciler konusundaki vurdumduymazlığını ele alarak, "Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir" yorumunda bulundu.

Yazar Popp, İdlib'in 21. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden birini yaşadığını bunun gerçek sorumlularının ise diktatör Beşar Esad ve onun en önemli destekçisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu, Rus jetlerinin hastaneleri, okulları ve evleri hedef alarak bombaladığını belirtti. Esad'ın zulmüne değinen Popp, kendi halkına karşı zehirli gaz kullandığını belirtti.

"KENDİ HALKINA ZEHİRLİ GAZ KULLANDI"

Popp, Suriye-Türkiye sınır bölgesinde bir milyon Suriyelinin açlık ve soğukla mücadele ettiğini ve uluslararası toplumun İdlib'de yaşayanları kaderleriyle baş başa bıraktığını belirtti.




Maximilian Popp



Türkiye'nin ise sadece mültecilerin Türkiye'ye tekrar girmesini engellemek istediğini ve bu nedenle ordusunu Esad'a karşı kullandığını ifade etti.

"AB ülkeleri 13 bin kişi yüzünden sınırlarında panik yaşıyor. AB dışişleri bakanlarının Türk-Yunan sınırındaki göçmenler yüzünden bir araya gelmeleri utanç verici bir harekettir"

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve AB ülkelerinin 13 bin göçmen yüzünden panik yaşadığını belirten Popp, "Erdoğan'ın Avrupa'ya göçmen kapılarını açtığı için öfkelenen herkes bir şeyi unutmamalı: Türkiye neredeyse 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor, diğer tüm ülkelerden daha fazla. AB ülkeleri 13 bin kişi yüzünden sınırlarında panik yaşıyor. Avrupalılara rağmen uzun zamandır savaş suçları işleyen Putin ve Esad'ın ayakta kalmaları utanç verici. AB dışişleri bakanlarının bu hafta Türk-Yunan sınırındaki göçmenler yüzünden yani ülkelerine yeni bir göçmen akını olmaması için bir araya gelmeleri utanç verici bir harekettir" dedi.

"İDLİB'DEKİ CEHENNEMİ DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL"

İdlib'de AB'nin koruma alanı oluşturması gerektiğine değinen Popp, "Ancak İdlib'deki cehennemi durdurmak için çok geç değil. NATO tarafından desteklenen AB, İdlib'de bir koruma bölgesi için çalışmalıdır. Bu Türkiye tarafından değil uluslararası bir koalisyon tarafından korunmalıdır. Aynı zamanda, AB ve Birleşmiş Milletler büyük ölçekte yardım yapmak zorunda kalacaklardı. AB, Erdoğan ve Putin'in Suriye halkının kaderine karar vermesinden şikayet edeceklerine kendileri bir şeyler yapmalıdır"

Son Güncelleme: 04.03.2020 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor
Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede süratle bir ateşkes sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede süratle bir ateşkes sağlanmalı
Gürbulak'taki saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi
Gürbulak'taki saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim