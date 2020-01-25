Depremzedeler için tüm ülke yardıma koşuyor

Deprem haberini aldıktan sonra ilk uçakla Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası son bilgileri paylaştı.

Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı: "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı. Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var. İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek. İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."

GÖNÜLLÜ YARDIMLAR İÇİN AFAD ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: TÜM TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Süreci yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

BELEDİYELER VE VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Elazığ'dan gelen deprem haberinin ardından belediyelerde başlayan yardım gönderme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Doğal afet sonrası yurdun dört bir yanından Elazığ'a yardımlar gönderildi.

Yardımların yola çıktığı illerden biri de Ordu oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gönderilecek malzemelerin yüklenmesi için vatandaşlar da belediyeye akın etti.

Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşların gösterdiği birlik beraberlik, görenleri duygulandırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla partili belediyelerin deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikallere başladığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Seyit Torun, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrasında CHP'li belediyelerin bölgeye yardım göndermeye başladığını açıkladı.

Torun, şunları kaydetti: "Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."