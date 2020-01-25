Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Depremzedeler için tüm ülke yardıma koşuyor

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 6.8'lik deprem sonucu ölüm ve yaralanma haberleri ulaştıkça duyarlılık arttı. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil kuruluşlar da depremzedelere yardım ve arama kurtarma çalışmaları için yardıma koştu. Vatandaşlardan gelen yardımlar da bölgeye ulaştırılıyor.

Depremzedeler için tüm ülke yardıma koşuyor

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 6.8'lik deprem sonucu ölüm ve yaralanma haberleri ulaştıkça duyarlılık arttı. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil kuruluşlar da depremzedelere yardım ve arama kurtarma çalışmaları için yardıma koştu. Vatandaşlardan gelen yardımlar da bölgeye ulaştırılıyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:55
1245 Okunma
Depremzedeler için tüm ülke yardıma koşuyor

Deprem haberini aldıktan sonra ilk uçakla Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası son bilgileri paylaştı.

Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı: "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı. Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var. İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek. İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."

GÖNÜLLÜ YARDIMLAR İÇİN AFAD ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılacak

ERDOĞAN: TÜM TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Süreci yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

BELEDİYELER VE VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Elazığ'dan gelen deprem haberinin ardından belediyelerde başlayan yardım gönderme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Doğal afet sonrası yurdun dört bir yanından Elazığ'a yardımlar gönderildi.

Yardımların yola çıktığı illerden biri de Ordu oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gönderilecek malzemelerin yüklenmesi için vatandaşlar da belediyeye akın etti.

Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşların gösterdiği birlik beraberlik, görenleri duygulandırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla partili belediyelerin deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikallere başladığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Seyit Torun, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrasında CHP'li belediyelerin bölgeye yardım göndermeye başladığını açıkladı.

Torun, şunları kaydetti: "Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdullah Gül'den deprem açıklaması: "Umarım uyarıcı olur"
Abdullah Gül'den deprem açıklaması: "Umarım uyarıcı olur"
Prof. Dr. Naci Görür, Sivrice depremini 4 ay önce haber vermiş!
Prof. Dr. Naci Görür, Sivrice depremini 4 ay önce haber vermiş!
Elazığ ve Malatya'da 22 kişi hayatını kaybetti
Elazığ ve Malatya'da 22 kişi hayatını kaybetti

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim