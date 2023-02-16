Depremler 21 gazeteci arkadaşımızı hayattan kopardı!
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 23 gazeteci vefat etti.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 23 gazeteci de yaşanan depremde hayatını kaybetti.
Depremde yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri, şehirleri ve görev aldıkları kurumlar şöyle:
ADIYAMAN
Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar), İskender Korkut (Mercan TV), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Ruhi Akan (Jet Haber), Yunus Emre Doğan (Mercan TV), Zübeyir Pektaş (Halkın Sesi), İsmail Hakkı Koçak (Mercan TV), Fatih Bayın (Radyo Tek)
HATAY
Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Haluk Arlı (İskenderun Ses), Burak Milli (AA), Gökhan Aklan (İHA), İzzet Nazlı (DHA), Neşet Alkan (Haber Ekspres), Erhan Yılmaz (23 Temmuz) Mehmet Tekin (Emekli Gazeteci), Hasan Seid Okay (Emekli Gazeteci),
KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün), Aziz Çevlik (Manşet), Fatih Nalbantbaşı (Maraş Medya Merkezi)
ADANA
Meltem Özgen (CRT/TV sunucusu)