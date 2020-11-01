banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu

Depremin yıktığı Rıza Bey Apartmanı eski bir bina değil; Sulak bostana yapılmış!

İzmir Bayraklı’da çöken binalardan biri de Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Deniz jeoloğu ve jeofizikçi Cenk Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel 01.11.2020, 11:33 01.11.2020, 11:48
2036
Depremin yıktığı Rıza Bey Apartmanı eski bir bina değil; Sulak bostana yapılmış!

Türkiye Ege Denizi'nde gerçekleşen son sarsıntıyla bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Deprem sonrasında binalarla ilgili sorumsuzluk tekrar gün yüzüne çıktı. İzmir'in Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Rıza Bey apartmanı depremde çöktü, birçok vatandaşa mezar oldu. Deniz jeoloğu ve jeofizikçi Cenk Yaltırak ise binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de 5 kişinin cansız bedeninin (Saat: 23.00 itibariyle) çıkarıldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ydı.

BALKONLARI ÇATLAKTI İDDİASI
Yepyeni olan apartmanın balkonlarında, depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

YALTIRAK'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise deniz jeoloğu ve jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi.

"TARIM ALANI DEĞİŞKEN ZEMİN YARATIR"
Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı: "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Kasımpaşa 7 11
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Gaziantep FK 7 8
8. Antalyaspor 6 8
9. Malatyaspor 6 8
10. Göztepe 6 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 7 11
9. Altay 6 10
10. Bursaspor 8 10
11. Balıkesirspor 8 10
12. Akhisar Bld.Spor 7 9
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Chelsea 7 12
5. Aston Villa 5 12
6. Leicester City 6 12
7. Tottenham 6 11
8. Man City 6 11
9. Leeds United 6 10
10. Southampton 6 10
11. Crystal Palace 7 10
12. Arsenal 6 9
13. West Ham 7 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Elche 5 10
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Athletic Bilbao 7 9
11. Real Betis 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Deportivo Alaves 8 8
14. Eibar 8 8
15. Sevilla 6 7
16. Valencia 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3