Depremin vurduğu 10 ilde konut seferberliği!

Arama-kurtarma sürecinin tamamlanması ile birlikte hayatın normale dönmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, “Daha önceki depremlerde Elazığ’da, Malatya’da, Kastamonu’da, İzmir’de nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptıysak, burada da, bu 10 ilimizde de aynı aksiyonu alacağız. Tüm illerimizde hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutları çevirecek sürecimizi TOKİ Başkanlığımızı eliyle yürüteceğiz” diye konuştu.

HASAR TESPİT SİTESİ DEVREDE

Bakan Kurum, Bakanlığa bağlı ilgili genel müdürlükler, TOKİ ve Emlak Konut ile tüm şantiyelerindeki 30 bin işçi ve mühendisleriyle arama-kurtarma faaliyetine destek verildiğini söyledi. Kurum, “Enkaz kaldırma süreci ile birlikte yeni yerleşim alanlarının kurulumu noktasında da gerek zemin etüt çalışmaları, gerekse bölgenin yöresel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir ve bir dakikayı bile önemsiyoruz. Vatandaşları yağmurdan, soğuktan ve güneşten bir an önce kurtarabilmek adına kalıcı konutların yapımını başlatmak suretiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de bu kapsamda başlattığımızı da burada ilan etmek istiyorum. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu. Ön hasar tespit çalışmalarının gerek karadan, gerekse uydu ve dronelerle havadan hızlı bir şekilde yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, ‘e-Devlet’ üzerinden ya da ‘hasartespit.csb.gov.tr’ adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler” dedi.