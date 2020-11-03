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Depremin mucize isimlerinden Elif, ailesiyle buluştu
Geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir'de meydana gelen depremin 65 saat sonrasında enkazdan sağ olarak çıkartılan Elif Perinçek, hastanede ailesiyle bir araya geldi.
Güncel 03.11.2020, 13:11
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Depreme evde 4 çocuğu ile yakalanan anne Seher Perinçek, enkazdan 2. gün ikiz kızları ve 7 yaşındaki oğluyla çıkartılmıştı. 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken anne Seher ve ikiz kızlarının durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Depremin üzerinden geçen 65. saatte ise enkaz altında bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.
Bugün ise hastanede tedavi gören aile üyeleri hastanede bir araya geldi.
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