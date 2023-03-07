Depremin merkezinde Berat Kandili'nde eller semaya açıldı

Kahramanmaraş'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından AFAD'ın Milli İrade Meydanı'nda kurduğu çadır mescitte Berat Kandili programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve yüzlerce depremzede vatandaş katıldı. Çadır mescitte düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından salavat getirilerek, ilahi ve kasideler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın vaaz verdiği gecede depremde hayatını kaybedenler için eller semaya açılarak, dualar edildi.

Depremde vefat edenlere rahmet dileyen Erbaş, “Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin ruhlarının şad olması için şimdi dua edeceğiz. Öyle gönülden, öyle yürekten amin diyelim ki Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin inşallah” dedi.