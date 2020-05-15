Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99905
ALTIN
387.637
DOLAR
6.9129
STERLİN
8.4256
EURO
7.4938

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

Elazığ`da 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde oluşturulan 247 konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı.

Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

Elazığ`da 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde oluşturulan 247 konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:03
2015 Okunma
Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam

Elazığ ve Malatya`da 41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Elazığ ve Malatya`da 41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Kent merkezinde 3 konteyner kentin yanı sıra, depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de 247 ailenin kalacağı konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezinde 63 aileden oluşan 258 kişi yaşamaya başladı.Aile bireyleri günlük hayatlarını sürdürürken, çocuklarda bisiklet sürüp, merkezin içindeki parkta zamanlarını geçirmeye başladı.

Elazığ Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, konteyner evlerinde hayatlarını sürdüren aileler de devletin kendilerine sahip çıktığını aktardı.Öte yandan, Merkez ve Sivrice ilçesinde 4 farklı noktada kurulan 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan aile sayısı ise bin 626`ya ulaştı. Bin 626 aileden oluşan 5 bin 570 kişinin yaşadığı konteyner evlere talebe göre valilik koordinesinde yerleştirmelerin sürdüğü aktarıldı.İlçe sakinlerinden Selami Atan yaşanan depremi anımsatarak "Depremden sonra buraya taşındım. Burada 250'ye yakın konteyner kuruldu. Şuanda çoğunluk olarak burada yaşıyor. Hayat devam ediyor bir sıkıntı yok. Havaların da ısınmasıyla aileler ve çocuklar daha rahat” dedi.

Konteyner kente yerleşenlerden Musa Kaya ise, "Şuanda evlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Sivrice'yi kentsel dönüşüme alacaklar. Bizde işlemleri bekliyoruz. Yerimiz güzel, Hazar Gölü'nün kenarında Allah razı olsun devletimizden. Kaymakamımız da sürekli ilgilenip yardımda bulunuyor. Tek isteğimiz evlerimizin bir an önce yapılıp bizlere teslim edilmesidir”ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
Mağaza indirimi korona dinlemedi
Mağaza indirimi korona dinlemedi
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim