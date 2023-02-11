Depremin korku dolu anları birçok şehirde kameralara böyle yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, birçok şehirde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayı dehşetini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'tan, Adana'ya, Osmaniye'den Şanlıurfa'ya kadar birçok noktada kaydedilen görüntülerde, binaların çatlaması, araçların sallanması, insanların panik halinde kaçmaları yer aldı.

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