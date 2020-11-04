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Depremin 108’nci saatinde diş hekiminden acı haber

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel 04.11.2020, 11:39
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Depremin 108’nci saatinde diş hekiminden acı haber

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108’nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti. Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi. Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#İzmir #deprem
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