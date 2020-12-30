Depreme röportaj sırasında yakalandı

Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı. Öte yandan depremin merkez üssü Urla ilçesi ve merkez ilçelerden deprem sonrası görüntüler kameralara yansıdı.