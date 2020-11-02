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Depreme evde yalnız yakalanan köpeğin yaşadığı panik kamerada

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme evde yalnız yakalanan köpeğin yaşadığı panik kameralara böyle yansıdı.

Güncel 02.11.2020, 23:01
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