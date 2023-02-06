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Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapılacak ATM İşlemleri Hakkında Açıklama
Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.
Güncel 06.02.2023, 14:04
Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir.