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Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapılacak ATM İşlemleri Hakkında Açıklama

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

Güncel 06.02.2023, 14:04
Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapılacak ATM İşlemleri Hakkında Açıklama

Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir.

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