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Depremde zarar gören Sultansuyu barajı boşaltılacak
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olan deprem felaketi barajları da olumsuz etkiledi. Depremin şiddetiyle zarar gören Sultansuyu Barajının kademeli olarak boşaltılacağı bildirildi. Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.
Güncel 07.02.2023, 10:12
Valilikten yapılan açıklamada, baraj ve göletlerin kontrol edildiği de belirtildi.
Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.