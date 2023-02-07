Depremde zarar gören Sultansuyu barajı boşaltılacak

Valilikten yapılan açıklamada, baraj ve göletlerin kontrol edildiği de belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.