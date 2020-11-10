Depremde elektrik, su ve gaza dikkat

Sağlam bir bina hayati önem taşırken deprem öncesi, sırası ve sonrasında da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bazen binalar sağlam kalsa bile gaz, su ve elektrik hatları zarar görebiliyor. Gerekli kontrolleri yapıp önlemleri alarak oluşabilecek kazaların önüne geçmek mümkün. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenlere değindi.

Deprem ülkemizin gerçeği ve bu doğa olayıyla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Binaların sağlamlığı her ne kadar öncelikli olsa da deprem öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bina sağlam olsa bile gaz, su ve elektrik hatları zarar görebiliyor. Gerekli kontrolleri yapıp önlemleri alarak oluşabilecek kazaların önüne geçmek mümkün. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com, deprem öncesinde, anında ve sonrasında elektrik, doğalgaz ve su tesisatları ile ilgili yapılması gerekenleri sıraladı.

Depremden önce

Depremden önce de hazırlık yapmak mümkün. Deprem çantasının hazırlanması, toplanma alanının belirlenmesi, bina içindeki elektrik ve doğal gaz tesisatlarının nasıl kapatılacağı ve deprem sonrasında ne gibi aksiyonların alınacağı konularında karara varıp deprem olduğunda uygulamaya geçilebilir. Bu önlemlere ek olarak deprem sonrasında elektrik, gaz ve su gibi konularda sorun yaşamamak için şunlara dikkat edin:

Su, elektrik ve gaz düğmelerinin hangi konumda açık hangi konumda kapalı olduğunu işaretleyin.

Başta yüksek voltajlı aletler olmak üzere kullanmadığınız zamanlarda elektrikli aletlerin fişini çekin.

Kombilerinizi düşme ve buna bağlı olarak gaz ve su bağlantılarını kırma olasılığı nedeniyle duvara sabitleyin.

Benzer şekilde beyaz eşyalarınızı ve büyük elektrikli aletleri de duvarlara sabitleyin.

Televizyon, bilgisayar ve diğer küçük ev aletlerinin altına kaymayı önleyici pedler yerleştirin.

Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirin.

Deprem anında

Yaralanmayı önlemek için kabloların kopma ihtimaline karşı elektrik hatlarından en az 10 metre uzakta durun.

Direkler üstünde görünürde elektrik hattı yoksa elektrik hattının toprak altında olabileceğini unutmayın. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olun.

Depremden sonra